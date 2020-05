Lewis Hamilton

«Geisterrennen sind besser als nichts»

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hofft auf eine baldige Rückkehr der Rennserie. Sein Rivale Daniel Ricciardo befürchtet hingegen ein Chaos.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sehnt sich nach der Rennstrecke und könnte für eine Rückkehr ins Auto auch mit Geisterrennen leben. «Ich weiss nicht, wie spannend es für die Leute am Fernsehen sein wird, aber es ist besser als nichts», sagte der 35-Jährige in einem Video-Interview, das sein Mercedes-Team am Samstag verbreitete. «Rennfahren ist Rennfahren», meinte Hamilton und beteuerte: «Ich vermisse es wirklich.»