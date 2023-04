Basel: Geisterschiff auf Google Maps gibt Rätsel auf

Ein Tourist, der in Basel Ferien macht, entdeckt auf Google Maps ein Geisterschiff an der Schifflände und lädt einen Screenshot davon ins Netz.

«Ist das ein Wrack im Wasser in der Nähe der Mittleren Brücke?», das fragt sich ein Tourist, der in Basel Ferien machte und sich die Altstadt auf Google Maps anschaute. Aus der Vogelperspektive ist an der Schifflände im Rhein ein verschwommener Umriss eines Schiffes zu sehen. Das Bild veröffentlichte er auf dem Internetforum Reddit. Darunter wird in der Kommentarspalte heiss diskutiert, was es mit dem Geisterschiff auf sich hat.