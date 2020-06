Aktualisiert vor 44min

ReStart im Schweizer Fussball

Geisterspiele, Audio-Atmosphäre und Sofa-Fussball

Noch 8 Tage – dann setzt der Schweizer Fussball nach der Corona-Pause mit Geisterspielen zum Endspurt an. So läuft der Restart für die Fans zu Hause.

von Eva Tedesco

Das Warten hat ein Ende: In der Super League wie auch in der Challenge League wird ab dem 19. Juni wieder gespielt. Den Restart der Super League eröffnet Meister YB gegen den FCZ im Stade de Suisse. GC und der FC Aarau (im Bild: Stürmer Nassim Ben Khalifa gegen Aaraus Marco Thaler) machen den Anfang eine Liga tiefer. Rechteinhaber Teleclub kann die Mikrofone bereitlegen. Da die Fans in den Stadien noch nicht zugelassen sind, respektive nur 300 Personen inklusive Mannschaften, Staff, Medienschaffende und Offizielle, bekommt das Fernsehen eine besondere Bedeutung.

Darum gehts Ab 19. Juni wird in der Super League und Challenge League wieder gespielt.

Der Restart ohne Zuschauer ist nur im Fernsehen zu sehen.

Und so gibt es Schweizer Fussball für die Fans zu Hause.

Ab 19. Juni geht es nach viermonatiger Pause wieder los. Bei der Wiederaufnahme der Meisterschaft in der Super League und der Challenge League ist aber vieles anders als noch beim Rückrundenstart im Februar – auch im Fernsehen. Da die Fans in den Stadien noch nicht zugelassen sind, respektive nur 300 Personen inklusive Mannschaften, Staff, Medienschaffende und Offizielle, bekommt das Fernsehen eine besondere Bedeutung. So läuft der Restart für die Fans zu Hause.

Wer kann den Restart am 19. Juni sehen?

Teleclub legt mit zwei Live-Übertragungen und über fünf Stunden Live-Programm ab 17.30 Uhr los. Dabei schauen Fans ohne Pay-TV-Abo nicht in die Röhre. Teleclub zeigt den Auftakt im Free-TV auf dem Gratiskanal Zoom. Ab 18.15 Uhr wird das Challenge-League-Spiel GC gegen den FC Aarau übertragen, anschliessend (ab 20.30 Uhr) folgt die erste Partie in der Super League zwischen Meister YB und dem FC Zürich. Um 22.30 Uhr gibt es in der Sendung «Alle Spiele, alle Tore» eine Zusammenfassung und die Analysen der TV-Experten.

Wie viel Schweizer Fussball bekommt der Fan?

Sehr viel und fast täglich. Neben allen Live-Spielen bietet der Bezahlsender ein umfassendes Rahmenprogramm an. Damit Teleclub alle Spiele live übertragen kann, wurden die Spielzeiten angepasst: Am Samstag und an den Wochentagen Dienstag bis Donnerstag werden die Partien in der Super League um 18.15 Uhr oder 20.30 Uhr angepfiffen, die drei Sonntagspartien wie gewohnt um 16 Uhr. An allen Spieltagen analysiert und bespricht ein Experten-Team die Begegnungen im Studio und diskutiert ausserdem beim Fussball-Talk «Heimspiel» am Sonntagabend die aktuellsten Themen mit Gästen.

Muss sich der Fan am TV mit der Geisterspiel-Atmosphäre abfinden?

Statt Fangesängen, Pfiffen oder Jubel hört man die Trainer an der Seitenlinie und die Spieler auf dem Rasen. Das sind Geisterspiele. Damit dennoch so etwas wie Stimmung aufkommt, plant die Swisscom, für TV-Kunden eine zusätzliche Tonspur bereitzustellen, damit diese die Möglichkeit haben, eine «Option Stadionatmosphäre» auszuwählen. Das ist eine Audio-Option, um die Atmosphäre mit Publikum zu simulieren. Wahlweise kann man die Spiele mit oder ohne «Stadionsound» sehen oder hören. Auf Teleclub Zoom hat man indes keine Wahl, keinen Knopf für die zusätzliche Audio-Tonspur .

Diese Ton-Option gibt es auch bei den Bundesliga-Übertragungen, und auch die Premier League plant den Restart ab 17. Juni mit virtuellen Fangesängen. Sky UK arbeitet dabei mit EA Sports zusammen, das bereits die Geräuschkulisse für die Spiele wie FIFA20 und FIFA21 entwickelt hat.

Bilder von Teleclub und SRF gibt es live aus dem Stadion. Die Geräuschkulisse gibt es aus der Konserve. KEYSTONE

Werden auch Spiele aus anderen Ligen gezeigt?

Aus La Liga, die am 11. Juni den Spielbetrieb aufnimmt, werden zwei Spiele pro Spieltag gezeigt. Die Serie A wird komplett übertragen, und via französischsprachigen Sender RMC Sport Access ist auch die Premier League mit Nationalspielern wie Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Fabian Schär und Albian Ajeti zu sehen.

Kommt Teleclub den Fans in der Zeit der Geisterspiele entgegen?

Der Pay-TV-Sender «schenkt» jedem Neukunden beim Abschluss eines Teleclub-Sport-Abos einen Gratismonat (Mindestvertragsdauer sechs Monate). Diese Aktion wird nächste Woche aufgeschaltet.

Haben Saisonkarten-Inhaber einen Vorteil?

Für Saisonkarten-Inhaber, die wegen der Geisterspiele nicht an die Heimspiele ihres Clubs gehen können, hat Teleclub ein spezielles Angebot: Alle Saisonkarten-Inhaber der Super League und der Challenge League, die noch kein TV-Abo besitzen und sich nun für ein Sport-Abo entschliessen, bekommen den Liga-Endspurt im Juli und August «geschenkt» – vorausgesetzt, dass ein Abo für sechs Monate gelöst wird. Die Sonderaktion (www.teleclub.ch/fan) gilt bis Ende Juni.