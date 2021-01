Weil Fussball- und Eishockey-Spiele derzeit vor leeren Rängen ausgetragen werden, haben Polizeikräfte weniger Arbeit in diesem Bereich.

Ein Gross der Einsatzstunden wird wegen dem SCB YB und SCB in der Stadt Bern geleistet. Weil die Young Boys auch europäisch auf einer Erfolgswelle reiten sind die Kosten laut Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) in den letzten Jahren extrem gestiegen. Als Beispiele werden die Partien gegen Roter Stern Belgrad und Feyenoord Rotterdam mit hochproblematischen Fans aufgeführt: «Da generieren bereits drei Gruppenspiele eine Einsatzzeit von mehreren Tausend Stunden», so Nause.