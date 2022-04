Internationale Proteste : Geistig Behinderter in Singapur hingerichtet

Nach zwei Jahren Pause hatte Singapur Exekutionen wieder aufgenommen. Nun wurde der 34-jährige Nagaenthran K. Dharmalingam gehängt.

Dennoch wurde er nun in Singapur wegen eines Drogendeliktes hingerichtet.

Der 34-jährige Nagaenthran K. Dharmalingam hatte einen IQ von 69, was als geistige Behinderung anerkannt wird.

Ein geistig Behinderter ist trotz internationaler Proteste nach Angaben seiner Familie in Singapur hingerichtet worden. Nagaenthran K. Dharmalingam wurde am Mittwoch in den frühen Morgenstunden hingerichtet, sagte seine Schwester Sarmila Dharmalingam der Nachrichtenagentur AFP. «Es ist unglaublich, dass Singapur trotz internationaler Appelle, sein Leben zu verschonen, mit der Hinrichtung fortfuhr», sagte sie von Malaysia aus. Die Familie sei «extrem traurig» und «in einem Schockzustand».