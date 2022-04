Sextortion in Neuenburg  – Geistlicher beim Sex mit 20-Jähriger gefilmt – dann wird er erpresst

Eine Erpresserbande hat den Leiter einer muslimischen Kultstätte in Neuenburg in eine Falle gelockt.

Die Justiz von Neuenburg verhandelt dieser Tage einen Fall von sogenannter Sextortion: Der Leiter einer muslimischen Kultstätte wurde von zwei Männern erpresst, die ein Video des verheirateten Mannes bei Sexhandlungen mit einer 20-jährigen Frau filmten. Das Erpresser-Trio agierte zusammen, um den frommen Moslem in eine Falle zu locken.

Opfer verständigte die Polizei, von der Frau fehlt jede Spur

Die Gauner verlangten 20'000 Franken, andernfalls würden sie die anrüchigen Aufnahmen verbreiten, drohten sie. Als sich das Opfer in die Enge getrieben sah, verständigte es die Polizei. Dabei gab der Mann gegenüber den Behörden zu, eine sexuelle Beziehung zu der 20-Jährigen gehabt zu haben.

Die beiden mutmasslichen Täter stehen nun wegen Erpressung vor Gericht. Einer von ihnen erschien bereits am Freitag in La Chaux-de-Fonds vor einem Richter. Der andere und das Opfer waren nicht anwesend. Von der Frau, die den Kläger in die Falle gelockt hatte, fehlt derzeit jede Spur.