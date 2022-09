Russland: Geistlicher ruft Reiche zum Teilen auf – ist aber selbst milliardenschwer

Dabei ist Kyrill I. wegen Luxus immer wieder selbst in der Kritik – von wohltätigen Spenden in seinem Namen fehlt jede Spur.

In einer Predigt hat der höchste Geistliche Russlands vermögende Personen dazu aufgerufen, ihr Geld mit Bedürftigen zu teilen. Laut Kyrill I., dem Patriarch von Moskau und ganz Russland, sei die fehlende Hilfsbereitschaft «der Weg in die Hölle».

«Nicht jeder hat viel Geld. Wenn ein Mensch, der über ein grosses Vermögen verfügt, einer bedürftigen Person nicht hilft, ist das der Weg in die Hölle, da gibt es nichts zu reden», sagte Kyrill I. in seiner Predigt in Moskau. «Wenn ein reicher Mensch den Kummer eines anderen sieht und ihm nicht hilft, ist das eindeutig ein Weg weg von Gott, Christus und seinem Reich».

Vermögen von vier Milliarden US-Dollar

Ob Kyrill I. die von ihm gepredigte Philantropie auch selbst ausübt, ist allerdings höchst fragwürdig. Das Vermögen des höchsten Geistlichen Russlands wird auf rund vier Milliarden US-Dollar geschätzt, seit dem Sommer 2022 sieht auch er sich mit westlichen Sanktionen konfrontiert. Auch in Russland selbst steht Kyrill wegen seines luxuriösen Lebensstils regelmässig in der Kritik. So wurde 2012 eine teure Uhr vom Handgelenk des Patriarchen wegretuschiert – in der Spiegelung auf dem Glastisch war sie allerdings gut erkennbar. Es könnte sich um eine rund 30’000 Euro teure Breguet gehandelt haben, die sich laut Journalistinnen und Journalisten seit 2009 im Besitz von Kyrill befindet.