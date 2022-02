Natur- und Tierpark Goldau - Geklaute Bronzestatue taucht nach drei Jahren plötzlich wieder auf

Grosse Freude in Goldau: Wie der Natur- und Tierpark am Dienstag mitteilte, lag am letzten Freitagmorgen beim Eingang des Tierparks eine Bronzestatue. Dabei handelt es sich um die Turm-Prinzessin aus dem Aussichtsturm des Parks. Diese wurde im Dezember 2018 aus dem zweitobersten Stockwerk des Tierpark-Turms gestohlen. «Wir sind sehr überrascht. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Prinzessin jemals wieder auftauchen wird», sagt Rahel Keller, Marketingleiterin des Tierparks.