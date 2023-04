Wängi: Jugendlicher (17) baut Unfall mit geklautem Auto

Ein 17-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Montag kurz nach ein Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung St. Gallen unterwegs. Bei Wängi TG verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Das Fahrzeug kam nach einigen Metern im angrenzenden Wiesenbord zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken.