So etwas erwartet man eher nicht auf dem Heimweg vom Ausgang: Als Leser-Reporterin Tanja D.* gegen zwei Uhr morgens vom Flawiler Handballfest heimkehrte, stand sie plötzlich vor einem Riesengipfeli mitten auf dem Fussgängerstreifen. «Ich war perplex. Wie kommt so ein Ding dahin?», erzählt die 22-Jährige. Sie knipste kurzerhand ein Foto und schickte es an 20 Minuten.