Basel

Gelbe Rauchwolke schreckte Bevölkerung

Am Montag stieg über der Anlage einer Sondermüllverbrennungsanlage in Basel eine giftgelbe Rauchwolke auf. Das Lufthygieneamt gab am Dienstag Entwarnung, intervenierte allerdings beim Unternehmen.

Gelber Rauch war am Montag in Basel weiterhum sichtbar. «Das scheint mir nicht norma», schrieb ein Leser, der die Rauchsäule fotografierte. Die Rauchwolke ist bei der Sondermüllverbrennungsanlage in Kleinhüningen ausgetreten. Grund war mutmasslich eine Abfallcharge, deren Stickstoffgehalt überhöht war. Eine Umweltgefährdung könne aber ausgeschlossen werden, teilte das Basler Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) am Dienstag mit.

Aus dem Kamin der Regionalen Sondermüllverbrennungsanlage Basel (RSMVA) ist am Dienstag während rund zwei Minuten gelb gefärbter Rauch ausgetreten, wie das Basler Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) am Dienstag mit.

Die Rauchsäule schreckte auch die Bevölkerung. «Das scheint mir nicht normal zu sein», schrieb ein Leserreporter, der die Wolke fotografierte. Ursache des ungewöhnlichen Rauchaustritts um 10.55 Uhr dürfte eine Abfallcharge gewesen sein, deren Stickstoffgehalt für eine kurze Zeit überhöht gewesen war. Dies teilte das WSU nach Abklärungen mit der Betriebsleitung der RSMVA mit.

Die an sich leistungsfähige Abluftreinigungsanlage der RSMVA habe in der Folge die Stickoxidemissionen aus dem Verbrennungsprozess nur ungenügend vermindern können. Laut WSU wurden jedoch nur geringe Mengen an Stickoxiden in die Luft abgegeben, weshalb eine Umweltgefährdung ausgeschlossen werden könne.

Unternehmen muss nun Vorkehrungen treffen

Betrieben wird die RSMVA im Werk Klybeck von der Veolia Industry Building – Switzerland. Die Behörden vereinbarten mit dem Unternehmen, dass es Vorkehrungen treffen muss, um solche Ereignisse in Zukunft zu verhindern.

In der RSMVA können auch kritische Stoffe behandelt werden. Um dabei die Abluftanlage nicht zu überfordern, werden die Abfälle gemäss der Mitteilung jeweils dosiert in den Verbrennungsofen eingeleitet.