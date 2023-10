Vertuschte China fatalen U-Boot-Unfall mit 55 Todesopfern?

1 / 4 Das angeblich verunfallte Schiff soll eines der Shang-II-Klasse sein. sinodefence.com Die U-Boote, von denen China derzeit sechs im Dienst haben soll, zählen zu den modernsten. chinesemilitaryreview Kommandant des gesunkenen Bootes soll Xue Yong-Peng gewesen sein. Twitter/ Dr. Li-Meng Yan

Darum gehts Gemäss einem geheimen britischen Bericht soll gegen Ende August ein chinesisches Atom-U-Boot mit 55 Menschen an Bord verunfallt sein.

Das Schiff soll mit einer unterseeischen U-Boot-Falle kollidiert sein. Danach sei das Luftaufbereitungssystem ausgefallen.

Von offizieller chinesischer Seite wird der Vorfall bestritten.

Die Tragödie soll sich am 21. August um 8.12 Uhr Ortszeit ereignet haben, wie die «Daily Mail» exklusiv unter Berufung auf einen geheimen britischen Bericht schreibt. Bei einer Trainingsfahrt im Gelben Meer geriet das atomar angetriebene U-Boot 093-417, eines der modernsten Schiffe der chinesischen Marine, in den Gewässern vor der Provinz Shandong-Provinz offenbar in eine Unterwasser-Falle. Diese bestehen aus massiven Stahlketten, welche am Meeresgrund verankert sind und die die Durchfahrt fremder U-Boote verhindern sollen.

Dabei soll das 106 Meter lange Schiff der Shang-II-Klasse mit der Falle kollidiert und dabei so schwer beschädigt worden sein, dass eine sechsstündige Reparatur unter Wasser nötig wurde. In dieser Zeit habe, so der Bericht, das Luftreinigungssystem des Bootes versagt, worauf die gesamte Besatzung erstickt sein soll. Der Vorfall habe sich bei den Koordinaten 35°38’962 N / 121°19,562 E ereignet.

An Bord des Kriegsschiffs waren insgesamt 55 Personen – 22 Offiziere, neun Unteroffiziere, sieben Kadetten und 17 Matrosen. Die Kadetten hätten das Abfeuern von Raketen unter Wasser lernen sollen. Unter den Toten ist demnach auch Kapitän Xue Yong-Peng, ein langgedienter Marineoffizier. 20 weitere Crewmitglieder überlebten, weil sie einige Tage zuvor an Durchfall erkrankt waren und zur Behandlung an Bord einer Fregatte genommen wurden.

Kommandanten von chinesischen Atom-U-Booten, die mit nuklearen Raketen bestückt sind, unterstehen direkt den Befehlen Staatspräsident Xi Jinping. Sie gelten deshalb als handverlesen und extrem loyal. Chinas Staatsführung hat Berichte über ein verlorenes U-Boot als «komplett falsch» zurückgewiesen. Gegenüber der «Daily Mail» sagte aber ein britischer U-Boot-Kommandant: «Es ist plausibel, dass dies geschehen ist, und ich bezweifle aus offensichtlichen Gründen, dass die Chinesen um internationale Unterstützung gebeten hätten.» Andere Experten zweifeln die Berichte zum Unfall allerdings an, da in den flachen Gewässern der Region keinerlei Bergungsaktivitäten registriert wurden.