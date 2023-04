Jemen: Geld an Menge verteilt – Massengedränge fordert mindestens 79 Tote

Bei einem Massengedränge im Jemen sind nach Angaben der Huthi-Rebellen mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 110 weitere Menschen seien bei dem Tumult in der Hauptstadt Sanaa verletzt worden, teilte ein Mitarbeiter der Gesundheitsorganisation der Rebellen am Donnerstagmorgen mit. In einer vorherigen Zwischenbilanz war noch von 53 Toten die Rede gewesen.

Ohne Koordinierung Geldspenden verteilt

Ein Sprecher des dortigen Innenministeriums erklärte der von den Huthis betriebenen Nachrichtenagentur Saba zufolge, einige Händler hätten am Mittwochabend ohne vorherige Koordinierung Geldspenden verteilt. Daraufhin sei es zu einer Massenpanik mit Dutzenden Toten und Verletzten gekommen. In Videos, die die Szenen nach dem Vorfall zeigen sollen, lagen zahlreiche Leichen aufgereiht am Boden. Die genauen Hintergründe wie auch die genaue Zahl der Todesopfer blieb zunächst unklar. Die Tragödie soll sich an einem Verteilpunkt für Spenden in der jemenitischen Hauptstadt zugetragen haben.