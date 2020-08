Coronavirus

Geld für eine Schweizer Impfstudie fehlt

Da das BAG keine Impfstudien mitfinanziert, fehlten einer Firma acht Millionen Franken - obwohl alles bereit stehe, heisst es in einem Bericht.

Eigentlich könnten gemäss der «NZZ am Sonntag» in den nächsten Wochen 1000 Menschen einen möglichen Impfstoff der Firma Moderna verabreicht bekommen. In sechs führenden Spitälern der Schweiz würde alles für eine erste grosse Studie im Kampf gegen das Coronavirus bereitstehen. Doch da das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen entsprechenden Antrag auf Mitfinanzierung des Projekts noch nicht beantwortet habe, fehlten der Firma acht Millionen Franken zur Finanzierung. Das BAG erklärt dazu in der Zeitung: «Eine Finanzierung von Covid-19-Vakzin-Studien durch das BAG ist zum heutigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.»