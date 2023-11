Geld oder Sinnhaftigkeit? Das ist euch im Job wichtiger

Was ist dir wichtiger: Geld oder Sinnhaftigkeit?

Ich will einen Job mit Sinnhaftigkeit. Klar das Geld – dafür gehe ich schliesslich arbeiten. Eigentlich die Sinnhaftigkeit, aber ohne Geld geht leider nichts. Sinnhaftigkeit und Geld: Ich will beides in meinem Beruf. Ich gehe zurzeit keiner Arbeit nach.