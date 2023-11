Geld oder Sinnhaftigkeit – was ist dir wichtiger?

Würdest du für mehr Lohn auf die Sinnhaftigkeit in deinem Job verzichten?

Manchmal müssen Menschen sich entscheiden, ob sie lieber einen besser bezahlten Job haben, oder ob einen, in dem sie viel Sinnhaftigkeit erkennen. Gleich mehrere Studien aus den USA haben untersucht, wie sich die Menschen in dieser Situation entscheiden. Das Ergebnis: Obwohl sowohl der Lohn als auch die Sinnhaftigkeit unabhängig voneinander als sehr wichtig eingestuft werden, entschieden sich die Menschen, wenn sie wählen mussten, immer für das Geld.

Wie ist das bei dir? Hast du einen Job, in dem du zwar wenig verdienst, aber sehr glücklich bist, weil du eine sinnvolle Arbeit erledigen darfst? Oder hast du dich bewusst für einen Job entschieden, in dem du viel verdienst, erkennst aber wenig Sinn darin? Und wenn du dich jetzt für eine der beiden Varianten entscheiden müsstest, was würdest du wählen? Schreibe uns über das Formular unten!