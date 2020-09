Ein Zuger wurde Opfer der sogenannten «Romance Scam»-Betrugsmasche im Internet. Vor mehr als zwei Jahren hat der 54-Jährige auf Facebook eine Frau kennen gelernt. Die Frau wickelte ihr Opfer geschickt um den Finger. So wurde das Vertrauen und eine Beziehung aufgebaut. Mit verschiedenen Geschichten brachte die Frau den Mann dazu, zwischen März 2018 und August 2020 immer wieder Geld auf ein Konto in Frankreich zu überweisen. So gelang es der Täterin, rund 70’000 Franken von ihrem Opfer zu ergaunern. Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten, ist nun das Geld sowie auch die Liebe weg.