Zürich : Geldautomat beim Zoo Zürich gesprengt

Beim Zoo Zürich sprengten Diebe einen Geldautomaten. Sie mussten allerdings ohne Beute Reissaus nehmen.

Kurz vor 2.30 Uhr sprengten Diebe beim Haupteingang des Zoo Zürich in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten. Sie flüchteten ohne Beute in einem dunklen Personenwagen. «Durch die Detonation entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Teile des Automaten wurden dabei mehrere Meter weit weggeschleudert», schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung.