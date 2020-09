Schlammschlacht um Bayern-Spieler : Geldgier? Alabas Vater wirft Hoeness «schmutzige Lügen» vor

Der Vertragspoker zwischen David Alaba und Bayern München wird immer abstruser. Ehrenpräsident Uli Hoeness und die Alabas gifteln sich öffentlich an.

Die beiden Parteien ziehen öffentlich übereinander her.

Der FC Bayern München und der langjährige Spieler David Alaba schaffen es nicht, ihre Transferverhandlungen in einem stillen Kämmerlein irgendwo in München abzuhalten. Stattdessen wird der Vertragspoker in aller Öffentlichkeit ausgetragen und entwickelt sich immer mehr zu einer Schlammschlacht. Und das obwohl der Österreicher seit zwölf Jahren für Bayern spielt und eigentlich längst zur Identifikationsfigur gereift ist.