Terrorfinanzierung : «Geldgier grösser als Verstand» – darum bezahlte Holcim-Tochter Millionen an IS

1 / 8 «Es gibt schlicht keine Rechtfertigung für ein multinationales Unternehmen, Zahlungen freizugeben, die für terroristische Organisationen bestimmt sind», sagt Matthew Olsen vom US-Justizministerium. REUTERS Laut der US-Justiz ist der Lafarge-Fall der erste dieser Art überhaupt. REUTERS Die Holcim-Tochter besitzt in Syrien eine Fabrik und wollte ihre Mitarbeitenden 2013 und 2014 vor der Willkür des Islamischen Staats (IS) schützen und ihr Geschäft trotz Bürgerkrieg im Land aufrechterhalten. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Lafarge hat 2013 und 2014 fast sechs Millionen US-Dollar an den IS und die Al-Nusra-Front bezahlt.

Das Unternehmen wollte so erreichen, dass der IS die Mitarbeitenden in Syrien in Ruhe lässt.

«Hier war die Geldgier wohl grösser als der Verstand», sagt ein Experte.

Lafarge hat in Syrien mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geschäftet. Die Tochtergesellschaft des Zuger Zementkonzerns Holcim gab das am Dienstag vor einem US-Gericht zu. Der Richter büsste Lafarge mit einer Geldstrafe in Millionenhöhe.

Die Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen zum Fall.

Warum hat Lafarge dem IS Geld bezahlt?

Damit die Mitarbeitenden in Syrien trotz Bürgerkriegs normal weiterarbeiten können und vom IS in Ruhe gelassen werden. Lafarge besitzt im Land eine Fabrik, die 680 Millionen Dollar wert sein soll.

Wie viel Geld ist von Lafarge zum IS geflossen?

Lafarge zahlte 2013 und 2014 fast sechs Millionen Dollar an den IS und die Al-Nusra-Front. Die beiden Organisationen gingen damals brutal gegen Zivilisten vor und schmiedeten Anschlagspläne gegen US-Bürger.

Wie hoch fällt die Busse aus?

Lafarge muss 777,78 Millionen US-Dollar (rund 779,3 Millionen Franken) bezahlen: 91 Millionen Dollar Strafzahlung plus ein Bussgeld in der Höhe von 687 Millionen Dollar.

«Geldgier grösser als Verstand» Die Redaktion hat bei Friedrich Schneider, Experte für Schattenwirtschaft und organisierte Kriminalität an der Universität Linz nachgefragt, wie der Fall wohl zustande kam. «Hier war die Geldgier wohl grösser als der Verstand», schreibt der Ökonom und emeritierte Professor der Redaktion. «Wer das entschieden hat, hätte doch wissen müssen, dass das auf keinen Fall geht», so Schneider. Es sei absehbar gewesen, dass die verantwortliche Person oder die Firma dafür eine Strafe erhalte. «Eine rationale Entscheidung war das sicher nicht.» Wenn man mit Terroristen Geschäfte mache, sollte man wissen, wer sie sind, sagt Schneider: «Die Manager hatten wohl wenig Ahnung vom IS.»

Warum 777,78 Millionen Dollar?

Der Betrag besteht laut DPA grösstenteils aus dem Wert der über 680 Millionen Dollar teuren Fabrik. «Wir werden diese nicht beschlagnahmen, aber sie werden uns den Gegenwert zahlen», erklärte ein US-Ermittler.

Wie begründen die USA den Entscheid?

«Es gibt schlicht keine Rechtfertigung für ein multinationales Unternehmen, Zahlungen freizugeben, die für terroristische Organisationen bestimmt sind», sagt Matthew Olsen vom US-Justizministerium laut DPA.

Gab es nicht schon mal eine Verurteilung von Lafarge?

Frankreich klagte Lafarge 2014 wegen Terrorfinanzierung und Komplizenschaft bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Das Oberste Gericht Frankreichs ordnete eine Neuverhandlung an, die noch aussteht.

Was sagt Holcim zur Busse?

Holcim begrüsst die Einigung mit dem US-Justizministerium – auch wenn man mit dem Fall in Syrien gar nichts zu tun habe. Die Zuger Firma kündigte zudem an, die Verantwortlichen bei Lafarge zu entlassen.

Warum hat Holcim mit dem Fall nichts zu tun?

Die US-Vize-Justizministerin Lisa Monaco kritisiert, dass Holcim die Ereignisse nicht genug analysiert habe. Holcim kontert, dass die Fusion mit Lafarge erst 2015 geschehen sei – nach den Vorfällen in Syrien.

Warum ist der Fall speziell?

Weil es laut US-Justiz keine anderen Verurteilungen von Firmen gibt, die Angestellte in Syrien mit Geldzahlungen schützen, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Es sei der erste Fall dieser Art.