Darum laufen Physiotherapeuten Sturm gegen Berset

18’000 Physiotherapeuten und Physiotherapeuten arbeiten in der Schweiz. Bald könnten es aber deutlich weniger sein, befürchtet die Branche. Denn: Der Bundesrat will die Tarife senken , die Physios den Krankenkassen verrechnen können. Das würde zu sinkenden Einnahmen führen.

Die Nachricht hat bei den Physios einen Flächenbrand entfacht: Innerhalb von 36 Stunden kamen 25’000 Unterschriften für eine Online-Petition zusammen. Therapeutinnen und Therapeuten organisierten sich in Whatsapp-Gruppen , wo sie ihrem Frust freien Lauf lassen und Möglichkeiten besprechen, sich zur Wehr zu setzen. «Wieso gehen wir nicht auf die Strasse?», schlägt jemand vor. «Das sind furchtbare Zustände, ich bin dabei», antwortet jemand.

Einer der Organisatoren ist der 32-jährige K.E.*. «Es ist unglaublich, wie schnell die Bewegung gewachsen ist. Nach 24 Stunden war der Chat bereits voll, mehr als 1000 Mitglieder waren darin.» Jetzt entstehen kantonale Whatsapp-Gruppen, alle mit einem Ziel: Den Widerstand gegen die geplante Änderung an die Öffentlichkeit zu tragen und aufmerksam zu machen auf einen Berufsstand in Not.