Im Internet ist ein chinesisches Geheimpapier zur Behandlung der Uiguren aufgetaucht. Gefunden hat es der deutsche Forscher und Aktivist Adrian Zenz, der in den USA lebt. Der sogenannte Nankai-Report beschreibt laut Zenz, wie Uiguren zu Hunderttausenden aus der Provinz Xinjiang in Fabriken in Süd- und Ostchina verschleppt werden.