Falsche Behauptung: «Geleaktes» SpaceX-Foto soll flache Erde zeigen – macht es aber nicht

Behauptung widerlegt : «Geleaktes» SpaceX-Foto soll flache Erde zeigen – macht es aber nicht

Auf Social Media und Telegram kursiert ein Bild, das unsere Erde als flache Scheibe zeigen soll. Doch bei der Aufnahme handelt es sich um einen – schlechten – Fake.

Mimikama.at nennt mehrere Punkte, die zeigen, dass die Posts mehr als fraglich sind. So heissen die Satelliten von Elon Musk nicht SpaceX, sondern Starlink. SpaceX ist der Name des Raumfahrtunternehmens. Ausserdem ist nicht bekannt, ob diese Starlink-Satelliten überhaupt Kameras an Bord haben, denn ihr eigentlicher Zweck ist es, Internetverbindungen zur Kommunikation bereitzustellen.

Diese Punkte sprechen gegen die Behauptungen

Zunächst heissen die Satelliten von Elon Musk nicht SpaceX, sondern Starlink. SpaceX ist der Name des Raumfahrtunternehmens. Ausserdem ist nicht bekannt, ob diese Starlink-Satelliten überhaupt Kameras an Bord haben, denn ihr eigentlicher Zweck ist es, Internetverbindungen zur Kommunikation bereitzustellen. Und selbst wenn sie Kameras hätten, müsste das Foto in der Höhe von 550 Kilometern entstanden sein – denn dort umkreisen die Satelliten die Erde. Da auf dem Foto Sonne und Mond zu sehen sind, müssten diese also näher als 550 Kilometer an unserem Planeten dran sein – etwas, das längst widerlegt wurde.