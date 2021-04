Aussenminister in Not : Geleaktes Tape zeigt Irans Politik für einmal unverschleiert

Drei Stunden lang sprach der iranische Aussenminister Zarif über seinen Job. Er nahm an, das Gespräch sei für die Nachwelt. Doch der Inhalt wurde geleakt und Iran ist in Aufruhr.

Wenn in der Politik belastende Aufnahmen geleakt werden, kann der Wahlkampf nicht weit sein, sogar in Iran, wo im Juni die Präsidentschaftswahlen stattfinden. In Bedrängnis gekommen ist Aussenminister Mohammad Javad Zarif.

Dieser tut in mehrstündigen, geheimen Tonaufnahmen das Undenkliche. Er kritisiert den getöteten iranischen Volkshelden General Kassem Soleimani und die Revolutionsgarden, wirft Russland Sabotage vor und lässt einen Blick auf die wahren Machtverhältnisse in der Islamischen Republik zu.

- Zarif kritisiert den 2020 von den USA getöteten General Suleimani: Dieser habe Iran in den Syrien geführt – weil der russische Präsident Vladimir Putin iranische Truppen am Boden haben wollte, um die russischen Luftstreitkräfte zu unterstützen.

- Mehrfach wiederholt Zarif bitter, dass Irans Revolutionsgarden die Diplomatie und Aussenpolitik unterhöhlten, um ihre Interessen in der Region durchzusetzen. «In der islamischen Republik regiert das Militär. Ich habe die Diplomatie zugunsten des Militärs geopfert», so Zarif. Dabei sollte das Militär «im Dienste der Diplomatie» stehen.

Ein Sprecher des Aussenministeriums in Teheran bestritt die Echtheit der Aufnahmen nicht, bezeichnete die Äusserungen aber als «persönliche Meinungen» aus einem mehrstündigen Interview. Zarif selbst bedauerte in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme am Mittwoch, dass seine internen Äusserungen über das Verhältnis zwischen seinem Ministerium und der Revolutionsgarde nach aussen gedrungen seien. In dem Gespräch sei es darum gegangen, der nächsten Regierung «wertvolle Erfahrungen aus den vergangenen acht Jahren» weiterzugeben.