Manchester United muss in seiner Startelf im Finale der Europa League gegen den FC Villarreal auf seinen Kapitän Harry Maguire verzichten. Der 28-Jährige hat sich am Sprunggelenk verletzt und ist nicht rechtzeitig für einen Einsatz von Beginn an fit geworden. Im offiziellen Aufgebot an diesem Mittwochabend wird der englische Nationalspieler immerhin als mögliche Einwechseloption geführt. Bei Villarreal sitzt der frühere Dortmunder Stürmer Paco Alcácer zunächst auf der Bank.