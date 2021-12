Super-League-Konferenz - Servette schockt die Basler erneut, FCB-Fans ignorieren Gästefan-Verbot

51' Servette – FC Basel: Die Servette-Spieler scheinen sich nicht auf der Führung auszuruhen. Sie setzen die Basler weiterhin früh unter Druck und kommen so einmal mehr früh an den Ball. Danach versucht sich Ronny Rodelin in Schussposition zu bringen. Sein Schuss wird abgefälscht und landet beinahe vor den Füssen von Cognat. Der Ball landet dann aber im Aus. Die Basler müssen gegen diese aktiven Genfer aufpassen.