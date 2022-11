Super League: Gelingt dem FCZ zum Vorrundenabschluss ein Sieg gegen Servette?

Nach dem so lang ersehnten ersten Vollerfolg der Saison vor zwei Wochen gegen Sion kassierte der FCZ vergangenes Wochenende in Lugano eine heftige 0:2-Niederlage. Es war bereits die achte Pleite in dieser Spielzeit. So stehen die Zürcher derzeit nach15 Super League-Spielen bei lediglich neun Punkten und haben hinter Winterthur die Rote Laterne inne. Der Rückstand auf den Kantonsrivalen beträgt sieben Punkte.