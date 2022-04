YB – Lausanne - Sackschwaches YB rennt Rückstand hinterher – Lausanne führt dank Amdouni

5' Da haben die Berner in der Rückwärtsbewegung geschlafen. Lausanne kontert mit vier Spielern. Trébel führt den Gegenstoss an und spielt im richtigen Moment in die Tiefe zu Amdouni. Dieser zieht sofort ab und bezwingt von Ballmoos in der nahen Ecke. Damit belohnen die Waadtländer ihre Bemühungen in den Startminuten.