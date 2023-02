Super League live: Gewinnt der FC Basel gegen Sion?

Bei einer Pleite würden die Walliser am FCB (derzeit Platz 7) vorbeiziehen und diesen immer tiefer in den Tabellenkeller stossen. Schlusslicht Winterthur und der Vorletzte FCZ spielen am Sonntag (16 Uhr) gegeneinander – der Sieger könnte punktemässig zum FCB aufschliessen. Sportchef Heiko Vogel (47), der interimistisch als Coach übernimmt, sagt: «Natürlich betrachten wir die Gesamtsituation.» Er werde aber definitiv nicht von irgendwelchen Tabellenplätzen reden.