Ich muss mich korrigieren: America first, Switzerland second. Michelle Gisin schiebt sich zwischen Shiffrin und Brignone. Solide Fahrt ohne allzu grosses Risiko.

America first, Italy second

Ja was ist denn da passiert?! Lara Gut-Behrami fährt nach wenigen Toren neben der Piste. Sie lässt nach einer engen Kurve federn und schwingt ab. Der Grund ist nicht ganz klar? Vielleicht wollte sie kein Risiko eingehen oder die Luft ist schlicht und einfach draussen. Schade! Aber gut für den Rest: Mehr Punkte in Sicht.

Es sind 12 verschiedene Nationen am Start. Mit je drei Athletinnen hat die Schweiz und Italien am meisten Frauen am Start.

Unsere drei Trümpfe im heutigen Riesenslalom: 2. Lara Gut-Behrami, 5. Michelle Gisin und 19. Corinne Suter. Suter startet damit als letzte Fahrerin in den ersten Lauf. Viel sind also nicht oben am Start.