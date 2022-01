Schlechte Wetterverhältnisse – Männer-Slalom von Zagreb wurde auf Donnerstag verschoben

Die bisherigen zwei Slaloms in Val d'Isère und Madonna di Campiglio wurden jeweils von einem Techniker aus dem Kreis der Top-Favoriten gewonnen. Zuerst siegte der talentierte Franzose Clément Noël, dann in Italien der Slalom-Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag. Diese beiden stehen natürlich auch heute wieder am Start und dürften wiederum hochgehandelt werden. Ganz stark und schnell unterwegs ist in der bisherigen, noch jungen Slalom-Saison zudem Kristoffer Jakobsen. Zusammen mit Foss-Solevaag führt der Schwede, dank seinen zwei Podestplätzen, die Disziplinenwertung an. Im Duell um den Gesamtweltcup mit Marco Odermatt (startet nicht) kann zudem Alexis Pinturault, der im letzten Slalom auf den beachtlichen zweiten Platz fuhr, Punkte gut machen.