Playoff-Final Spiel 4: Der EVZ hat mehr vom Spiel – und geht verdientermassen in Führung

Aufregendes und alles in allem ausgeglichenes Startdrittel im Hallenstadion.

Die Zuger erwischten den wiederum besseren Start in die Partie, scheiterten am Pfosten. Kurz später brachte Malgin mit seinem Führungstreffer die Halle zum Beben und der ZSC hatte Oberwasser. Plötzlich folgte der Ausgleich und ab diesem Zeitpunkt kontrollierte der EVZ wieder das Spiel. Kurz vor der Pause wagten sich auch die Zürcher wieder vermehrt in die Nähe von Leonardo Genoni.