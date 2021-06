Die Hockey-Nati hatte keine guten Erinnerungen an Duelle gegen Deutschland. Zuletzt gab es zwei empfindliche Niederlagen: An den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang scheiterte die Schweiz erst in der Verlängerung. Deutschland holte sich nach dem 2:1-Sieg in der Overtime letztlich die Olympia-Silbermedaille.