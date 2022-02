Tschechien – Schweiz - Nati dreht Partie in 13 Sekunden – Tschechen machen nun Druck

Alle waren gespannt, wie die Schweizer reagieren werden nach drei Niederlagen in Serie. Die Jungs von Patrick Fischer kamen hochmotiviert und sehr konzentriert aus der Kabine. Viel Scheibenbesitz, bissig in den Zweikämpfen und hohes Vorchecking liessen vermuten, dass sie sich der Dringlichkeit eines Sieges sehr bewusst waren. Nach mehr oder weniger ereignislosen Startminuten dann der Schock. Ein unabgelenkter Schuss von der blauen Linie bringt die Tschechen in Führung. Doch die Schweizer liessen sich nicht beirren und spielten weiter ihr Hockey.