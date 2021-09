Liveticker WM-Qualifikation - Überraschung vor Italien-Kracher – Nati beginnt mit Frei und Aebischer

Heute Abend trifft im St. Jakob-Park die Schweizer Nationalmannschaft auf den amtierenden Europameister Italien. Bei vielen ist die 0:3-Niederlage im Gruppenspiel an der EM noch präsent. Die Schweiz zeigte dort ihre schlechteste Leistung an der Europameisterschaft. Am Sonntagabend um 20.45 Uhr hat die Nati aber die Möglichkeit auf eine Revanche. Denn es geht um drei Punkte in der WM-Quali für Katar 2022.