Da die Eishockey-WM 2020, die im eigenen Land stattgefunden hätte, ausgefallen ist, handelt es sich um den ersten Ernstkampf für die Nati seit einer längeren Zeit. Nichtsdestotrotz dürfen die Schweizer positiv gestimmt in diese Partie gehen: In der Vorbereitung fuhr die Mannschaft von Patrick Fischer 4 Siege in den Testspielen ein — zwei davon gegen Russland. Die «Eisgenossen» dürften also für die heutige Partie gewappnet sein.