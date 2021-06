Der Nati-Trainer steht heute zum 77. Mal bei einem Länderspiel der Nati an der Seitenlinie. Damit egalisiert der 57-Jährige den Rekord von Karl Rappan. Dieser coachte die Schweiz zwischen 1937 und 1963 ebenfalls in 77 Spielen. Petkovic ist seit 2014 Trainer unserer Nati und führte das Team an die letzten drei grossen Turniere. Die starke Bilanz unter Petkovic: 41 Siege, 16 Unentschieden und 19 Niederlagen.