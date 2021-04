Wir schreiben bereits den 30. Spieltag und damit geht es natürlich nicht mehr lange bis die Saison ihr Ende findet. YB wurde am letzten Wochenende vorzeitig Schweizer Meister, wer jedoch absteigt ist nach wie vor offen. Und der FCL befindet sich als Achtplatzierter mitten im Abstiegskampf. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Sion, nur gerade einen auf Vaduz. Heute gegen das Viertplatzierte Lausanne, das zuletzt in Schwung kam, müssten also definitiv drei Punkte her. Am Sonntag folgt dann das Heimspiel gegen den FC Zürich.