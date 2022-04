Super-League-Konferenz - Der FCB drückt auf das 2:1 – gibt es wieder eine Spektakel-Halbzeit?

St. Gallen – Basel Die erste Hälfte war an Spektakel kaum zu überbieten. Beide Teams haben von Beginn weg offensiv agiert und sich gute Chancen erarbeitet. In den Startminuten lagen die Vorteile beim FC Basel. Doch es waren die Espen, die nach 20 Minuten in Führung gingen. Doch der FCB spielte unbekümmert offensiv weiter und konnte nur kurze Zeit später ausgleichen. Auch in der Folge gingen beide Teams mit vollem Körpereinsatz energisch ans Werk. Weitere Tore fielen aber keine mehr. Neben den Offensivabteilungen konnten sich auch beide Keeper mehrfach auszeichnen.