Konferenz: Gelingt GC der Saisonstart und siegt YB erneut?

Die letzte Saison war für die Hoppers extrem frustrierend. Die Zürcher kamen nie so recht in die Gänge, mussten trotz beherztem Kampf viele Unentschieden hinnehmen – mit Luzern ligaweit die meisten, nämlich deren 13 – und schafften es in der Tabelle nie wirklich aus dem Keller. Am Ende kamen sie punktgleich mit Luzern dank dem besseren Torverhältnis knapp um die Barrage herum. Heute beginnt für GC, das letztes Wochenende spielfrei hatte, ein neues Kapitel. Zum Start in die neue Saison fehlen Florian Hoxha, Tomas Ribeiro, Sangbin Jeong und Simone Stroscio verletzt.