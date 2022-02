Lausanne – GC – GC übernimmt das Spieldiktat – Lausanne mit Abwehrarbeit beschäftigt

Sowohl Lausanne als auch die Grasshoppers haben beide Spiele in der Rückrunde verloren. Doch die Waadtländer liegen in der Tabelle auf dem Barrage-Platz nur einen Punkt vor Schlusslicht Lausanne und satte elf Punkte hinter GC.

Doch Lausanne konnte einen ihrer zwei Siege in dieser Saison gegen die Zürcher einfahren. Der andere Vollerfolg gelang auswärts in St. Gallen. Dazu kommen sechs Unentschieden.

GC hat bei fast der Hälfte der Partien in dieser Saison die Punkte teilen müssen. Und nach der Niederlage im Derby und davor gegen Sion müsste heute ein Sieg her, um den Anschluss an die Top 5 zu bewahren.