WM 2022: «Alter, ist das ein schlechtes Spiel» – Japan drückt auf die Führung

Was soll man zu einem solchen Spiel sagen? Die ersten paar Minuten waren viel versprechend. Japan legte Tempo und Geradlinigkeit an den Tag. Doch diese beiden Tugenden verflogen nach den ersten zwei, drei Aktionen. In der Folge war das Spiel von Zweikämpfen rund um den Mittelpunkt geprägt. Torchancen sucht man bisher noch vergeblich. In der zweiten Hälfte müssen beide Teams einen Gang hoch schalten, wenn sie hier als Sieger vom Platz gehen wollen.