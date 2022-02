2. Slalom in Garmisch - Schweizer Doppelführung – Meillard mit absoluter Bestzeit, Zenhäusern auf 2

Die Schweizer Männer können am Sonntagmorgen ihre ausgezeichnete Form in Garmisch bestätigen. Allen voran Loic Meillard, der am Samstag auf den zweiten Rang fuhr, wollte es am Sonntag wissen: Mit einer überragender Fahrt und grossem Abstand stellte er im ersten Lauf die absolute Bestzeit auf. «Ich habe überhaupt nicht attackiert und dachte im Ziel, dass ich wieder zwei Sekunden hinten liegen werde. Im Skifahren kann es heutzutage schnell gehen, ich habe nicht einmal gespürt, dass ich schnell war. Aber umso schöner, dass es jetzt so ist und ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich versuche im zweiten Lauf nochmals ein schlechtes Gefühl zu haben, um erneut schnell zu sein.», sagt der Walliser schmunzelnd im SRF-Interview. Der zweite Lauf startet um 12.30 Uhr.

In diesem zweiten Lauf ist aber Meillard nicht der einzige Schweizer mit einer vielversprechenden Ausgangslage. Ramon Zehnhäusern liegt direkt hinter Meillard auf Platz zwei – Tanguy Nef und Daniel Yule lauern zeitgleich auf Platz 8.