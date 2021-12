Servette-Stevanovic versenkt FCL – Luzern überwintert nach 0:2-Pleite als Schlusslicht

Es ist alles andere als ein Fussballfest, was die Zuschauer in der Luzerner Swissporarena in den ersten 45 Minuten zu sehen bekommen. Immerhin schaffte es der FCL nach vier Spielen in Folge mit einem Gegentor in den ersten vier Minuten einmal, nicht erneut früh in Rückstand zu geraten.

Nach 19 Minuten war es dann doch soweit. Sidler touchierte im Strafraum das Knie von Stevanovic, Schiedsrichter San entschied auf Penalty. Der gefoulte Servette-Spielmacher verwertete gleich selber. Darauf konnten die Luzerner nicht reagieren. Ndiaye vergab kurz vor der Pause per Kopf die einzige Möglichkeit des Heimteams.

Stevanovic liefert gegen Luzern seinen 15. Assist in dieser Saison. blue

FCL besser, aber immer noch nicht gut

Immerhin schien Interminstrainer Sandro Chieffo in seinem vorerst letzten Spiel in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Der FCL agierte in der zweiten Hälfte verbessert, hätte aber nach einem Konter durch Kyei (55.) beinahe das 0:2 kassiert. Goalie Müller hielt seine Truppe im Spiel.

Doch Servette erwies sich am Samstagabend als deutlich abgeklärter. Stevanovic servierte einen Freistoss auf den Kopf von Vouilloz, der zum 2:0 einnickte (61. Minute). Es war bereits die 15. Vorlage für den Bosnier in der laufenden Saison! Kyei hätte um ein Haar mit einem Doppelschlag Luzern noch den dritten Treffer eingeschenkt.

Warten auf 2. Saisonsieg geht weiter

Ndiaye hätte den FCL nochmals heranbringen können (69.), verpasste aber erneut mit seinem Kopfball sein Ziel. Mehr hatten die Luzerner nicht mehr zu melden, die zu allem Überfluss auch in der ersten Hälfte den verletzungsbedingten Ausfall von Filip Ugrinic zu beklagen hatten.

Erst einmal in der Geschichte des Super League holte ein Team in einer ganzen Hinrunde nur einen einzigen Sieg. Der FC Aarau holte in der Saison 2009/2010 in den ersten 18 Spielen ebenfalls nur einen Vollerfolg – und stieg am Ende ab. Überhaupt ist es die schlechteste Vorrunde in der Geschichte der Luzerner.

«Das geht uns nahe»

FCL-Profi Schürpf fand nach der Partie deutliche Worte: «Wir schämen uns langsam, mit einer solchen Leistung kann man nicht zufrieden sein. Ich hoffe, dass in der Pause sich alle Spieler ihre Gedanken machen. In der Rückrunde müssen wir jedes Spiel so nehmen, als ob es um Leben und Tod geht. Das geht uns allen sehr nahe.»