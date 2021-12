Super-G in Bormio – Beat Feuz und Marco Odermatt verpassen Podest knapp – Aleksander Kilde in einer eigenen Liga

Nach dem zweiten Platz am Dienstag in der Abfahrt ging Marco Odermatt im Super-G von Bormio für einmal leer aus. Überlegener Sieger wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

Super-G in Bormio :

Schrecksekunde für Marco Odermatt Schrecksekunde für Marco Odermatt kurz vor dem Ziel in Bormio.

Es war ein Sieg mit Ansage. Aleksander Aamodt Kilde galt vor dem Rennen als absoluter Favorit und der Norweger lieferte. Kilde, der mehr Risiko als der zuvor Führende Vincent Kriechmayr einging, war am Ende einfach so viel schneller unterwegs als alle anderen. 0,85 Sekunden Polster hatte er im Ziel auf Kriechmayr, dem es am Schluss gar nur auf Rang 3 reichen sollte. Denn sein österreichischer Landsmann Raphael Haaser fuhr mit der Startnummer 25 noch zwischen Kilde und Kriechmayr, mit 0,72 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Der Gesamtweltcupführende Marco Odermatt verpasste seinen 8. Podestplatz im 11. Saisonrennen. Er wurde am Ende Achter (+ 1,43). Dies, obwohl er über weite Strecken eine starke Fahrt zeigte. Der 24-Jährige stürzte im kaum durchschaubaren Schlusshang beinahe, konnte nur mit Mühe dem zweitletzten Tor ausweichen. «Gewisse Sachen waren sicherlich gut, aber dann hatte ich auch ein paar Fehler drin», sagte Odermatt nach seinem Lauf zu SRF, «vor dem Ziel müsste ich auch nicht so direkt fahren. Ich bin aber froh, hat es noch geklappt.»

Starke Reaktion von Feuz

Nach seinem Ausfall in der Abfahrt zeigte Beat Feuz (34) eine starke Reaktion. Der Schangnauer legte einen starken Start hin und fiel erst im unteren Teil etwas zurück. Es reichte schliesslich auf den guten fünften Rang, mit 1,13 Rückstand auf Kilde. Feuz: «Mich überrascht das im Super-G selbst gerade ein bisschen. Ich habe mittlerweile wieder einen Grund-Speed drin, das gibt Selbstvertrauen.»

Mit Stefan Rogentin (7.) fuhr ein weiterer Schweizer vor Marco Odermatt, mit 1,35 Sekunden Rückstand auf Kilde.

Caviezel verpasste Top10

Der erste Schweizer im Rennen war Gino Caviezel. Auch der 29-Jährige startete stark. Allerdings passierte ihm kurz vor dem Ziel ein kleiner Fehler, worauf er viel Zeit einbüsste. Am Schluss ist es Rang 11 für den Bündner.

Caviezel: «Ich wollte von Anfang an Vollgas geben. Dann hatte ich aber zu viele Fehler, am Schluss fehlte so der Speed. Die Sicht war nicht schlecht, die Piste verlangt aber viel vom Athleten ab.»

Das Weltcup-Jahr 2021 ist bei den Männern noch nicht zu Ende. Morgen steht in Bormio noch einmal ein Super-G an. Das Ersatz-Rennen für Lake Louise gibts ab 11.30 Uhr live auf 20 Minuten.