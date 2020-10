Aufgrund der Corona-Pandemie treten die Blancos im kleineren Stadion «Alfredo Di Stéfano» an. Mit der heutigen Partie findet in diesem Stadion zum ersten Mal eine Champions-League-Partie statt. Am vorletzten Samstag fand im gleichen Stadion bereits das Nations-League-Spiel zwischen Spanien und der Schweiz statt.