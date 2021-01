Gonzalez tritt nämlich zum Elfmeter an - und macht einen Rückpass. Also wirklich. Er schiesst nicht, er macht einen Pass. Was ist denn in den jungen Argentinier gefahren? Hat er bereits überlegt, wie er jubeln soll? Oder grummelte plötzlich sein Magen? Oder machte er sich plötzlich Sorgen, ob seine Frisur nicht mehr schön aussieht? Fragen über Fragen. Fakt ist: Gonzalez verschoss auf peinliche Art und Weise.