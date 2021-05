Barrage-Rückspiel - Thun mit den Köpfen bereits in der Pause – Sion schlägt eiskalt zu

45': Was für ein spannender Kampf im Barrage-Rückspiel im Wallis. Der FC Thun findet wieder den besseren Start in die Partie und geht bereits in der dritten Minuten in Führung. Auch danach sind es die Berner Oberländer, die besser im Spiel sind. Sie hätten sogar noch vor der 20. Minute mit 2:0 in Führung gehen können.