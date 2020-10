Die Young Boys stehen zwar auf Rang 3 in der Tabelle, der Saisonstart war aber bisher noch nicht vollends überzeugend. In der Liga kam man zuletzt auswärts gegen Servette, trotz Überlegenheit, nicht über ein torloses Remis hinaus. Im Europa-League-Auftakt vergab man gegen die AS Roma eine Führung und verlor zum Schluss 2:1.