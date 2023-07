Aufruf: Gelten für deine Kinder Handy-Regeln in den Ferien?

Beim Essen, am Strand oder im Hotel – wo und wie lange sollen Kinder in den Ferien am Handy sein?

Es ist Ferienzeit, Tausende Familien verbringen die Auszeit in den Bergen, am Meer oder machen einen Städtetrip. Mit dabei: die Kinder und natürlich Smartphone oder iPad. Doch sollen die Kinder in den Ferien dauernd am Handy sein? Auch am Strand oder im Restaurant? Wie kann man die Kinder ohne Smartphone so beschäftigen, dass die Eltern trotzdem Zeit haben, sich auch zu entspannen?